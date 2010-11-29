25 велоэкстремалов на Голом камне соревновались в езде с горки

Это вид экстремального катания на горном велосипеде, когда спортсмен скатывается с горы по трассе с препятствиями. Организуют соревнования на Голом камне несколько тагильских маунтинбайкеров. Плохая погода любителям вело-экстрима не помешала. Выяснить, кто круче катается с горки, приехали 25 велосипедистов из Екатеринбурга и Нижнего Тагила. В их числе – три девушки. Среди них победительницей стала тагильчанка Евгения Кожевникова. Из числа юниоров первое место занял тагильчанин Жан Миллер. А вот в категории взрослых спортсменов все призы уехали в Екатеринбург, лучшим стал Максим Баранов. Не смотря на то, что даунхилл на зимней трассе считается более экстремальным, обошлось без травм и поломок, отметили организаторы.