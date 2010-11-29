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25 велоэкстремалов на Голом камне соревновались в езде с горки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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25 велоэкстремалов на Голом камне соревновались в езде с горки

29 ноября 2010, 18:35СпортАнка
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