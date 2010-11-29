«Спутник» прервал проигрышную серию на выезде
29 ноября 2010, 18:54СпортАнка
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Выездную серию матчей хоккеисты «Спутник» завершили победой с результатом 3:1 над командой «Динамо» из Тверской области.
Уже на третьей минуте счет открыл Владимир Дудров при игре в меньшинстве. Под занавес периода Артем Романов удвоил преимущество. Во втором игровом отрезке динамовцы попытались переломить ход встречи и сократили отставание до минимума, но Антон Макошин восстановил отрыв в две шайбы. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе «Спутника», заработав три очка, тагильские хоккеисты поднялись на 9 место в турнирной таблице зоны Восток, обойдя ангарский «Ермак» . Следующий матч «Спутника» состоится на домашнем льду 2 декабря с тольяттинской «Ладой». Начало: 18:30.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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