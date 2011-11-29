Тагильские баскетболисты одержали две очень важные для команды победы
29 ноября 2011, 18:29СпортВалерия Лошкарева
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В рамках чемпионата России по баскетболу среди мужских команд Высшей лиги «Старый соболь» встречался с командой «Нефтехимик» из Тобольска.
Обе игры закончились победой тагильчан. В первый день тоболяки уступили со счетом 82:71, на следующий день тагильчане закрепили успех выездной серии игр победой 91:87. Сейчас «Старый Соболь» в турнирной таблице делит 4-5 места с московским «Динамо».
17-18 и 20-21 декабря «соболя» принимают в Нижнем Тагиле лидеров Чемпионата – команды «Новосибирск» и «Алтай-Баскет» из Барнаула.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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