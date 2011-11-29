Тагильские баскетболисты одержали две очень важные для команды победы

Обе игры закончились победой тагильчан. В первый день тоболяки уступили со счетом 82:71, на следующий день тагильчане закрепили успех выездной серии игр победой 91:87. Сейчас «Старый Соболь» в турнирной таблице делит 4-5 места с московским «Динамо».