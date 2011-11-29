Тагильские любители футбола объединяются

И хотя на этой неделе пройдет только шестая по счету игра, у проекта «Футбол», как называют его сами организаторы, уже есть четкое расписание.

Суть проекта проста: подобравшиеся через знакомых и интернет любители футбола собираются в команды. Причем некоторые из членов команд могут не знать друг друга. Футболисты скидываются на аренду зала (зачастую эта сумма не превышает 100 рублей) и два часа играют в свою любимую игру. По словам участников проекта, им бывало сложно собрать нужное количество единомышленников для игры. Теперь это не составляет труда.

Этоотносительноновыйпроектдлянашегогорода. Суть проста: мы находимспортзалдляигрыв футбол. В группу приглашаются люди, которыеприжеланиимогут принять участия в предстоящих играх. Если народунаберётся достаточно много, то можно организовать турнир. Чем больше народу, тем интереснее высказывают масштабные планы организаторы игр.