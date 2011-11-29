Тагильский альпинист в составе национальной команды воздвигнет флаг Олимпиады-2014 на одну из опаснейших гор планеты

Как сообщили сегодня в областном министерстве физической культуры, спорта и молодежной политики, в составе национальной команды России по альпинизму на К2 поднимутсясвердловчане Евгений Виноградский, Алексей Болотов, Вадим Попович, а также врач команды Валерий Бычковский.

В 2007 году К2 уже покорялся уральским альпинистам. Этой зимой спортсменывновь готовятся подняться на вершину и установить там государственный флаг России и официальный флаг зимней Олимпиады Сочи-2014 пояснили в пресс-службе.

Вершина К2 расположена на границе Пакистана и Китая. По другому ее еще называютгора Чогори, она была обнаружена европейской экспедицией в 1856 году. Гора была обозначена К2, как вторая вершина Каракорума. Первая попытка восхождения на гору была совершена в 1902 году Оскаром Экерштейном и Алистером Кроули. Однако тогдаэкспедициязакончилась неудачно.

Первой достигла вершины К2 итальянская экспедиция 1954 года под руководством Ардито Дезио. Первой женщиной, поднявшейся на Чогори, стал польская альпинистка Ванда Руткевич. Впервые в истории России летом 1996 года сборная команда альпинистов из Тольятти под руководством Ивана Душарина поднялась на Чогори по северному ребру.