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Тагильский альпинист в составе национальной команды воздвигнет флаг Олимпиады-2014 на одну из опаснейших гор планеты
Сюжеты:
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Тагильский альпинист в составе национальной команды воздвигнет флаг Олимпиады-2014 на одну из опаснейших гор планеты

29 ноября 2011, 15:57СпортВалерия Лошкарева
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