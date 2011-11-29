Тагильский альпинист в составе национальной команды воздвигнет флаг Олимпиады-2014 на одну из опаснейших гор планеты
Альпинисты Свердловской области на вершине пика К2 на высоте 8 тысяч метров планируют установить флаги России и зимней Олимпиады Сочи 2014. Среди них восхождение совершит и тагильский спортсмен Вадим Попович.
Как сообщили сегодня в областном министерстве физической культуры, спорта и молодежной политики, в составе национальной команды России по альпинизму на К2 поднимутсясвердловчане Евгений Виноградский, Алексей Болотов, Вадим Попович, а также врач команды Валерий Бычковский.
В 2007 году К2 уже покорялся уральским альпинистам. Этой зимой спортсменывновь готовятся подняться на вершину и установить там государственный флаг России и официальный флаг зимней Олимпиады Сочи-2014 пояснили в пресс-службе.
Вершина К2 расположена на границе Пакистана и Китая. По другому ее еще называютгора Чогори, она была обнаружена европейской экспедицией в 1856 году. Гора была обозначена К2, как вторая вершина Каракорума. Первая попытка восхождения на гору была совершена в 1902 году Оскаром Экерштейном и Алистером Кроули. Однако тогдаэкспедициязакончилась неудачно.
Первой достигла вершины К2 итальянская экспедиция 1954 года под руководством Ардито Дезио. Первой женщиной, поднявшейся на Чогори, стал польская альпинистка Ванда Руткевич. Впервые в истории России летом 1996 года сборная команда альпинистов из Тольятти под руководством Ивана Душарина поднялась на Чогори по северному ребру.
Хотя Чогори немного ниже Эвереста, тем не менее, восхождение на нее является технически намного более сложным, чем восхождение на высочайшую вершину планеты. До 15 декабря 2005 года на вершине Чогори побывало 249 человек, 60 погибло при попытке восхождения. В то же время на Эверест поднялось около 1,5 тысчеловек. Поэтому поопасности гора занимает второе место среди восьмитысячников после Аннапурны: коэффициент смертности составляет 25 процентов.