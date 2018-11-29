Бюджет на развитие спорта в Нижнем Тагиле может увеличиться на 200 миллионов рублей

Подготовка спортсменов старше 18 лет, улучшение материально-технической базы, увеличение средств на командирование спортсменов, приобретение нового автобуса и спецмашины – всё это и другие вопросы намерены решить в рамках Нижнего Тагила и с ориентиром на федеральные поручения.

Есть два документа. Первый - концепция подготовки спортивного резерва Российской Федерации до 2025 года (подписанная Дмитрием Медведевым). Согласно этому есть определённый план мероприятий, координацию выполнения которых осуществляет Министерство спорта. Второй документ – перечень поручений по итогам заседания по развитию физкультуры от 27 мая 2017 года при Президенте РФ. Также за основу берутся «майские указы»,отметил в беседе с TagilCity.ru Дмитрий Язовских – начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил.

Атлеты получат возможность продолжить занятия в спортшколах после 18 лет Главным образом увеличение объёма необходимого финансирования связано с тем, что семь спортивных школ перешли на спортивную подготовку. С 1 января 2019 года на спортподготовку перейдут остальные 10.

Отличие заключается в том, что сейчас спортивная подготовка рассчитана на спортсменов, в том числе старше 18 лет, которые добиваются стабильных и высоких результатов.

Раньше мы всеми правдами и неправдами, конечно, оставляли таких ребят со стабильными высокими результатами, но это не носило массовый характер,пояснил Дмитрий Язовских.

Нужно различать понятия «профессиональный спорт» и «занятие спортом для оздоровления»: вторым может заниматься каждый. В данном случае акцент делается на первой позиции для того, чтобы сформировать и не потерять спортивный контингент Нижнего Тагила.

Поставлена задача Владиславом Пинаевым, чтобы контингент не потерялся. Бывает так, что человек приходит заниматься здоровьем, а затем становится спортсменом, благодаря упорству и серьёзным намерениям,отметил Дмитрий Язовских в беседе с TagilCity.ru.

2 Тагильские летающие лыжники в составе сборной Свердловской области: знакомство Фото TagilCity.ru познакомился с уральскими летающими лыжниками, которые защищают честь Свердловской области на крупных российских соревнованиях. Сборная региона по прыжкам на лыжах с трамплина представлена исключительно тагильчанами.

Спортивные учреждения будут обеспечены инвентарём и амуницией Основное финансирование, по заверению Дмитрия Язовских, – обеспечение материально-технической базы. На 2018 год было заложено 18 миллионов, а в 2019 – запланировано больше 60 миллионов рублей.

Это не даст нам возможности полностью обеспечить всех спортсменов амуницией и инвентарём по федеральному стандарту, а только около 50-70%. Но есть определённая дорожная карта и план, по которому за 5 лет должны выйти на 100%,подчеркнул Дмитрий Язовских.

Спортсмены смогут чаще выезжать на соревнования В 2,5 раза увеличены средства на командирование атлетов из Нижнего Тагила на официальные соревнования – с 10 млн рублей до 25 миллионов рублей. В данном случае идёт речь не о сборах – по ним пока вопрос, отметил Дмитрий Язовских.

Уже в этом году спортсмены могли почувствовать, что командирование не только за счёт родителей. Даже те школы, которые пока не перешли, уже получили какую-то возможность обеспечить атлетов,пояснил начальник управления.

Продолжатся ремонты спортивных учреждений Средства на ремонтные работы позволять сохранить те объёмы, которые были в прошлом году.

В прошлом году мы отремонтировали 5 спортивных учреждений, в 2019 планируем это же количество,отметил Дмитрий Язовских.

Разрешится проблема с транспортом и спецтехникой В план бюджета на 2019 год вошли как транспортные расходы (в т.ч. ОСАГО, бензин, услуги автостоянки и прочее), так и средства на покупку машины заливки для льда в ФОК «Президентский» и на автобус для перевозки воспитанников детско-юношеских спортивных школ.

Потому что одна машина – это большие риски. Машина сломалась и оказывать услуги для населения уже невозможно.