В Нижнем Тагиле начался турнир по боксу, посвящённый памяти сотрудников правопорядка

Турнир будет проходить до 1 декабря в доме спорта «Уралец» по адресу: улица Октябрьской революции, 37а. Мужчины, женщины, юноши и девушки от 1979 до 2008 годов рождения поборятся за победу в весовых категориях от 33 до свыше 91 килограммов.

От лица главы города Владислава Юрьевича Пинаева с удовольствием приветствую вас на открытом первенстве по боксу в Нижнем Тагиле. Я уверен, что это спортивное событие станет ярким и незабываемым не только для вас, но и для зрителей, уверен, что оно станет традиционным для нашего города, а количество участников с каждым годом будет все больше. Удачи вам и успехов.