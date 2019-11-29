В Нижнем Тагиле начался турнир по боксу, посвящённый памяти сотрудников правопорядка
Сегодня, 29 ноября, в Нижнем Тагиле стартовал чемпионат по боксу, который посвящён погибшим при исполнении сотрудникам правопорядка, сообщает пресс-служба администрации города.
В соревнованиях примут участие 170 спортсменов из Свердловской области и Пермского края. Помимо тагильчан, на ринге выступят и другие боксёры из свердловских городов — Алапаевска, Екатеринбурга, Карпинска, Краснотурьинска и Кушвы.
Турнир будет проходить до 1 декабря в доме спорта «Уралец» по адресу: улица Октябрьской революции, 37а. Мужчины, женщины, юноши и девушки от 1979 до 2008 годов рождения поборятся за победу в весовых категориях от 33 до свыше 91 килограммов.
На открытии чемпиона спортсменов поприветствовал вице-мэр Вячеслав Горячкин:
От лица главы города Владислава Юрьевича Пинаева с удовольствием приветствую вас на открытом первенстве по боксу в Нижнем Тагиле. Я уверен, что это спортивное событие станет ярким и незабываемым не только для вас, но и для зрителей, уверен, что оно станет традиционным для нашего города, а количество участников с каждым годом будет все больше. Удачи вам и успехов.