Тагильская легкоатлетка выступит на Олимпиаде в Лондоне без отбора
29 декабря 2011, 15:28Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Представительница спортивного клуба «Спутник» чемпионка мира и Европы Мария Савинова выступит на Олимпиаде в Лондоне без отбора – такое решение принято в Москве на заседании президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает пресс-служба СК «Спутник»
Между тем Мария Савинова успешно стартовала в зимнем сезоне. НаСпартакиаде вузов Челябинска она победила на дистанции 400 м срезультатом 54,35.
7 января чемпионка, возможно, примет участие в «Рождественских стартах» вЕкатеринбурге, 3 февраля в соревнованиях «Оренбургской миле» вОренбурге, а в середине января - в Чемпионате УрФО, который пройдет в Челябинске.
Победами радует не только Мария Савинова. Еще одна легкоатлетка «Спутника» Мария Серкова стала серебряным призером«Мемориала Булатовых», прошедшего в Омске. В финале дистанции 60 метровМария финишировала второй с результатом 7,59 секунды, уступив лишь хозяйке манежа Надежде Палеевой.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей