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Тагильская легкоатлетка выступит на Олимпиаде в Лондоне без отбора
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильская легкоатлетка выступит на Олимпиаде в Лондоне без отбора

29 декабря 2011, 15:28Спорт
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