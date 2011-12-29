Тагильская легкоатлетка выступит на Олимпиаде в Лондоне без отбора

Между тем Мария Савинова успешно стартовала в зимнем сезоне. НаСпартакиаде вузов Челябинска она победила на дистанции 400 м срезультатом 54,35.

7 января чемпионка, возможно, примет участие в «Рождественских стартах» вЕкатеринбурге, 3 февраля в соревнованиях «Оренбургской миле» вОренбурге, а в середине января - в Чемпионате УрФО, который пройдет в Челябинске.

Победами радует не только Мария Савинова. Еще одна легкоатлетка «Спутника» Мария Серкова стала серебряным призером«Мемориала Булатовых», прошедшего в Омске. В финале дистанции 60 метровМария финишировала второй с результатом 7,59 секунды, уступив лишь хозяйке манежа Надежде Палеевой.