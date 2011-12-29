Уральские спортсмены могут захватить олимпийскую сборную

Она подчеркнула, что финансирование всех расходов, связанных сподготовительным этапом, лежит на плечах федерального бюджета. А задачарегиона - организовать на высоком уровне пребывание спортсменов вобласти в тот момент времени, когда они находятся вне сборов. От УрФО вцелом на Олимпиаду рассчитывают поехать 107 спортсменов, отмечает ЕАН.