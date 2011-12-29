Уральские спортсмены могут захватить олимпийскую сборную
29 декабря 2011, 17:40СпортОльга
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Среди уральских кандидатов в сборную России на летней Олимпиаде в Лондоне претендуют главным образом свердловчане. В списке на участие в Олимпиаде - 54 свердловских спортсмена, а в Паралимпиаде - 23. Об этом на заседании регионального Олимпийского совета сообщила заместитель министра физической культуры, спорта и молодежной политики Ольга Котлярова.
Она подчеркнула, что финансирование всех расходов, связанных сподготовительным этапом, лежит на плечах федерального бюджета. А задачарегиона - организовать на высоком уровне пребывание спортсменов вобласти в тот момент времени, когда они находятся вне сборов. От УрФО вцелом на Олимпиаду рассчитывают поехать 107 спортсменов, отмечает ЕАН.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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