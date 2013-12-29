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Тагильский «Спутник» победил лидера Чемпионата ВХЛ тюменский «Рубин»
Сюжеты:
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Тагильский «Спутник» победил лидера Чемпионата ВХЛ тюменский «Рубин»

29 декабря 2013, 10:00СпортЕвгения
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