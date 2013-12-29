Тагильский «Спутник» победил лидера Чемпионата ВХЛ тюменский «Рубин»

Самыми видными фигурами на протяжении всего матча были вратари. И страж ворот «Спутника» Александр Хомутов и голкипер «Рубина» Михаил Шукаев бесспорно достойны похвалы. Первые два периода были богаты на активные атаки обеих команд. В последней двадцатиминутке игроки стали сбавлять в оборотах. Овертайм результатов не принес, а в серии послематчевых бросков победу «Спутнику» принёс Виталий Жиляков.

Следующий и первый матч в новом году «Спутник» сыграет с «ХК Липецк». Матч состоится 5 января в 17:00.

Послематчевая пресс-конференция:

Мисхат Фахрутдинов главный тренер ХК «Рубин»:

65 минут игры, три шанса забить гол в буллитной серии, где тебе никто не мешает, кроме вратаря соперника и ни одной забитой шайбы. Все это вызывает большие претензии к нападающим. В игре хоккеисты действовали просто «беззубо». На пальцах можно пересчитать голевые моменты, которые мы создали. После большого периода времени, когда мы вышли на первое место, игроки успокоились и думают, что все в порядке. К сожалению, это не так. Мы будем будоражить «погоду».

Александр Чёлушкин исполняющий обязанности главного тренера ХК «Спутник»:

Мы играли с очень организованной командой, лучшей по игре и по показателям в Высшей хоккейной лиге, но нам очень хотелось победить. Ко всему, мы расстались с игроками, которые не хотели выигрывать. Сегодня на площадке в «Спутнике» были те хоккеисты, которые боролись за каждый клочок льда. Сегодня даже было меньше хоккея, была настоящая война, сражение, в котором мы хотели победить. Так и вышло. Плюс хорошо и надежно отыграл наш вратарь.