Чемпионат России по фигурному катанию установил рекорд посещаемости
В уральской столице могут пройти международные соревнования по фигурному катанию.
Чемпионат России по фигурному катанию установил рекорд посещаемости, сообщили в пресс-службе соревнований.
Турнир посетило множество болельщиков, – отметил заместитель министра спорта РФ Юрий Нагорных, – был установлен рекорд посещаемости чемпионатов России по фигурному катанию. Хочу поблагодарить региональное Министерство спорта, руководство Свердловской области, город и болельщиков за теплый прием, оказанный нашим фигуристам.
Я даже не мог представить, что в Екатеринбурге так любят фигурное катание, – продолжил тему президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков, – на протяжении всех соревновательных дней мы видели полные трибуны, а для спортсменов поддержка зрителей всегда очень много значит. Хочу также отметить и высокий уровень организации соревнований.
Кстати, у земляков, скорее всего, еще будет шанс продемонстрировать свою любовь к звездам отечественного и мирового фигурного катания: чемпионат России в Екатеринбурге показал, что уральская столица вполне может претендовать на проведение и международных турниров по фигурному катанию.
Турнир проходит на высочайшем уровне, – отметил региональный министр спорта Леонид Рапопорт, – для того, чтобы принять у себя чемпионат России, мы проделали огромную работу. Можно сказать, многие специалисты дневали и ночевали на объекте. Безусловно, у нас есть желание, чтобы в Екатеринбурге прошел турнир по фигурному катанию международного уровня. Скажем, этап серии «Челленджер». Мы обязательно будем подавать заявку на право принять такой старт, если достигнем предварительной договоренности со всеми необходимыми структурами.