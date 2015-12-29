Чемпионат России по фигурному катанию установил рекорд посещаемости, сообщили в пресс-службе соревнований.

Турнир посетило множество болельщиков, – отметил заместитель министра спорта РФ Юрий Нагорных, – был установлен рекорд посещаемости чемпионатов России по фигурному катанию. Хочу поблагодарить региональное Министерство спорта, руководство Свердловской области, город и болельщиков за теплый прием, оказанный нашим фигуристам.

Я даже не мог представить, что в Екатеринбурге так любят фигурное катание, – продолжил тему президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков, – на протяжении всех соревновательных дней мы видели полные трибуны, а для спортсменов поддержка зрителей всегда очень много значит. Хочу также отметить и высокий уровень организации соревнований.

Кстати, у земляков, скорее всего, еще будет шанс продемонстрировать свою любовь к звездам отечественного и мирового фигурного катания: чемпионат России в Екатеринбурге показал, что уральская столица вполне может претендовать на проведение и международных турниров по фигурному катанию.