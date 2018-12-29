60 летающих лыжниц из 15 стран примут участие в Кубке мира в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:34СпортФото: Юлия Степанова/ TagilCity.ru
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Около 60 участниц из 15 команд примут участие в финальном этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина среди женщин в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Финальный тур Кубка мира по прыжкам с трамплина среди женщин состоится на горе Долгой в Нижнем Тагиле 16-17 марта.
Ожидается, что в соревнованиях примут участие 60 спортсменок из 15 команд.
90-метровый трамплин работает на полную мощность. На нем проходят соревнования и тренируются спортсмены, сообщает ИА «Все новости».
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