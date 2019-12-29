Тагильский ХК «Спутник» в четвертый раз победил на первенстве Свердловской области
Сегодня, 11:52СпортФото: Группа ХК "Спутник" Вконтакте
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Тагильский ХК «Спутник» одержал четвертую победу в матче первенства Свердловской области, сообщается в группе клуба Вконтакте.
Сюжеты: Нижний Тагил
Очередной матч завершился победой тагильчан со счетом 7:4.
Впервые вход для болельщиков был платным. Стоимость билетов составила 50 рублей.
В первенстве Свердловской области ХК «Спутник» одержал уже три победы. Всего в турнире участвует семь команд. Сначала соперники проводят игры в два круга — дома и на выезде, а затем четверо сильнейших проводят серию плей-офф. На данный момент ХК «Спутник» находится на первом месте турнирной таблицы. Четвертого января завершится первый круг матчей. Команда сыграет со «Спартаковцем» в Екатеринбурге.
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