Тагильский ХК «Спутник» в четвертый раз победил на первенстве Свердловской области

В первенстве Свердловской области ХК «Спутник» одержал уже три победы. Всего в турнире участвует семь команд. Сначала соперники проводят игры в два круга — дома и на выезде, а затем четверо сильнейших проводят серию плей-офф. На данный момент ХК «Спутник» находится на первом месте турнирной таблицы. Четвертого января завершится первый круг матчей. Команда сыграет со «Спартаковцем» в Екатеринбурге.