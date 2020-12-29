Ловчев считает, что следующим летом главным тренером ЦСКА станет Василий Березуцкий

Почему не тронули главного тренера Виктора Гончаренко? Сейчас незачем дергать команду, сезон продолжается, ЦСКА идет на втором месте. Я не знаю, сколько еще действует контракт у Гончаренко, но, думаю, летом он уйдет. И главным станет Вася, под него зачищают поляну. А он уже сам наберет помощников».