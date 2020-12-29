Ловчев считает, что следующим летом главным тренером ЦСКА станет Василий Березуцкий

Ловчев считает, что следующим летом главным тренером ЦСКА станет Василий Березуцкий

Вчера, 23:48Спорт
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что следующим летом новым главным тренером ЦСКА может стать Василий Березуцкий, завершивший карьеру футболиста в 2018 году. 

Вот как прокомментировал Ловчев уход из московского клуба тренеров Сергея Овчинникова и Виктора Онопко в интервью для «Советского спорта»:

«Решение очевидное – пришел Василий Березуцкий, где-то там неподалеку в системе клуба работает брат Алексей. Думаю, и его подтянут в основную команду. Зачем им столько тренеров?

Почему не тронули главного тренера Виктора Гончаренко? Сейчас незачем дергать команду, сезон продолжается, ЦСКА идет на втором месте. Я не знаю, сколько еще действует контракт у Гончаренко, но, думаю, летом он уйдет. И главным станет Вася, под него зачищают поляну. А он уже сам наберет помощников».

ЦСКА после 19 туров занимает второе место в чемпионате России, на четыре очка отставая от «Зенита».

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