Главными призами на «Лыжне России-2012» станут автомобили

27 января Министр по физкультуре и спорту Свердловской области ЛеонидРапопорт на территории НТИИМ провел заседание областногоорганизационного комитета по подготовке и проведению XXX традиционнойВсероссийской массовой гонки «Лыжня России-2012». На заседании руководители, ответственные за проведение самого массовогозимнего спортивного мероприятия, обсудили ряд вопросов, касающихсяподготовки к гонке.

В связи с недостаточным количеством снега на полигоне принято решениедля формирования лыжни задействовать снежные пушки, ратрак и специальнуюустановку, которые доставят из Новоуральска и с горнолыжного комплекса«Гора Белая». Все вопросы, касающиеся обеспечения безопасности на гонке,медицинского сопровождения, транспортного обслуживания, снабженияспортсменов горячим питанием, инвентарем и атрибутикой решаются врабочем режиме. Порядок на полигоне 12 февраля будут обеспечивать 250полицейских, сообщает пресс-служба.

В центральной лыжной гонке примут участие свыше 12 тысяч человек. Крометого, в рамках проведения декады лыжного спорта в Нижнем Тагиле будеторганизовано 127 различных стартов, где на трассу выйдут свыше 30,5тысяч горожан.