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России победила в общекомандном зачете на чемпионате Европы по фигурному катанию
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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России победила в общекомандном зачете на чемпионате Европы по фигурному катанию

30 января 2012, 11:23СпортВалерия Лошкарева
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