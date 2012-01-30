России победила в общекомандном зачете на чемпионате Европы по фигурному катанию
Российский фигурист Евгений Плющенко в субботу завоевал «золото» чемпионата Европы, проходящего в Шеффилде (Великобритания). Еще один представитель России Артур Гачинский стал вторым. «Бронза» досталась французу Флорана Амодио.
Награды мужчин пополнили и без того солидную копилку сборной России на чемпионате Европы.
В ночь на пятницу российские фигуристы заняли весь пьедестал чемпионата.
Серебряные призеры ЧМ-2011 россияне Татьяна Волосожар и Максим Траньков впервые завоевали «золото» континентального первенства. Для Веры Базаровой и Юрия Ларионова, которые стали вторыми, «серебро» ЧЕ также стало первым. Ксения Столбова и Федор Климов добились «бронзы» в дебютном для себя чемпионате Европы.
В ночь на субботу российские дуэты завоевали «серебро» и «бронзу» в соревнованиях танцоров.
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали вторыми, уступив защитившим титул чемпионов Европы французам Натали Пешала и Фабьену Бурза. «Бронзу» выиграли Елена Ильиных и Никита Кацалапов.
В результате сборная России победила в общекомандном зачете на чемпионате Европы по фигурному катанию, который завершился в субботу в британском Шеффилде.
В активе российской команды семь медалей: две золотых, три серебряных и две бронзовых. Второй стала сборная Франции (1–0–1), третьей - Италия (1–0–0).