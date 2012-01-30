Награды мужчин пополнили и без того солидную копилку сборной России на чемпионате Европы.

В ночь на пятницу российские фигуристы заняли весь пьедестал чемпионата.

Серебряные призеры ЧМ-2011 россияне Татьяна Волосожар и Максим Траньков впервые завоевали «золото» континентального первенства. Для Веры Базаровой и Юрия Ларионова, которые стали вторыми, «серебро» ЧЕ также стало первым. Ксения Столбова и Федор Климов добились «бронзы» в дебютном для себя чемпионате Европы.

В ночь на субботу российские дуэты завоевали «серебро» и «бронзу» в соревнованиях танцоров.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали вторыми, уступив защитившим титул чемпионов Европы французам Натали Пешала и Фабьену Бурза. «Бронзу» выиграли Елена Ильиных и Никита Кацалапов.

В результате сборная России победила в общекомандном зачете на чемпионате Европы по фигурному катанию, который завершился в субботу в британском Шеффилде.