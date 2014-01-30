Альпинисты из Нижнего Тагила покорили горы Киргизии (ФОТО)

Как сообщили в управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города, Тюменская федерация альпинизма проводила открытые учебно-тренировочные альпинистские сборы в альпинистском лагере «Ала-арча», что находится в 38 километрах от города Бишкек.

Первую неделю ребята в базовом лагере на небольшой высоте проходили обучение по технике лазания, работе с веревкой и организации страховки на скальном рельефе, лазанию первым в связке и работе в группе. На второй неделе переехали жить в высотный лагерь, где провели занятия по ледовой технике лазания, после чего начали совершать восхождения на горные вершины.

Фотографии клуба туристов «Азимут»

Уникальный район Ала-арча радовал хорошей погодой, окружением красивых гор с высотами под пять тысяч метров, короткими подходами под маршруты. В районе очень много ледовых маршрутов разной крутизны, протяженностью от 100 метров до километра различной категории сложности.