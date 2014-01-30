Альпинисты из Нижнего Тагила покорили горы Киргизии (ФОТО)
Пятеро тагильских альпинистов Антон Вострягов, Виталий Митин, Роман Панченко, Денис Марышев, Николай Бучков из горной школы нижнетагильского клуба туристов «Азимут» провели больше двух недель в горах Киргизии, где приняли участие в учебно-тренировочных сборах.
Как сообщили в управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города, Тюменская федерация альпинизма проводила открытые учебно-тренировочные альпинистские сборы в альпинистском лагере «Ала-арча», что находится в 38 километрах от города Бишкек.
Первую неделю ребята в базовом лагере на небольшой высоте проходили обучение по технике лазания, работе с веревкой и организации страховки на скальном рельефе, лазанию первым в связке и работе в группе. На второй неделе переехали жить в высотный лагерь, где провели занятия по ледовой технике лазания, после чего начали совершать восхождения на горные вершины.
Фотографии клуба туристов «Азимут»
Уникальный район Ала-арча радовал хорошей погодой, окружением красивых гор с высотами под пять тысяч метров, короткими подходами под маршруты. В районе очень много ледовых маршрутов разной крутизны, протяженностью от 100 метров до километра различной категории сложности.
Участниками сборов были совершены восхождения по маршрутам от 1Б до 5А категории сложности, сданы экзамены по спасательным работам в группе и в двойках, один участник закрыл очередной спортивный разряд, остальные получили спортивный опыт и официальные отметки в личную книжку альпиниста в счет следующих разрядов. А также все получили незабываемые хорошие впечатления, отличное настроение, физическую форму.