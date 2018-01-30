Тагильчане единственные в регионе получат атрибутику «Лыжни России-2018»

Три места для проведения масштабной лыжной гонки уже точно известны: база «Уралец» на Старателе, спортивная база на улице Максарева и база «Спартак». Каждый из объектов будет подготовлен для жителей Тагилстроевского, Дзержинского и Ленинского района соответственно.

Школьники и дошкольники, а также руководители организаций и предприятий города примут участие в забеге за ФОК Президентский. Сейчас территория за спортивным объектом подготавливается: происходит накатка лыжни по двум кругам - 400 и 1000 метров. В качестве резервного варианта рассматривается лыжный стадион на горе Долгая.

Руководители районных администраций сообщили, что все вопросы по подготовке к «Лыжне России» решаются в рабочем порядке. На площадках запланированы культурно-развлекательная программа, а также горячее питание.

Тагильчане, возможно, станут единственными в регионе, кому выдадут атрибутику «Лыжни России-2018», сообщил начальник управления по развитию физкультуры, спорта и молодежной политики. Пока сообщается, что специальная форма будет выдана лишь участникам областной гонки. Тагильчанам выдадут шерстяную повязку на голову с надписью и нагрудный номер.

Также в «Лыжне России» по традиции поучаствует более 200 жителей сельских населенных пунктов. Гонка состоится в Усть-Утке 17 февраля. Поскольку в этот день будет Масленица, было решено объединить народный и спортивный праздники, рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.