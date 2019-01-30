Заявка Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023 получила одобрение Правительства

29 января заявка Екатеринбурга на право проведения Универсиады-2023 получила одобрение межведомственной комиссии под председательством вице-премьера Ольги Голодец. Соответствующее решение опубликовано на сайте Правительства РФ. Теперь заявку уральской столицы рассмотрит Международная ассоциация студенческого спорта, которая примет окончательное решение.

Напомним, осенью 2018 года в Екатеринбург прибыл огонь Универсиады-2019, который позже отправился в столицу зимних соревнований – город Красноярск. В 2023 году в рамках Универсиады планируется разыграть 244 комплекта медалей, в программу международных летних студенческих игр войдут 15 обязательных видов спорта, сообщает «Областная газета».