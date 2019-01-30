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Заявка Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023 получила одобрение Правительства
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заявка Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023 получила одобрение Правительства

Сегодня, 08:00СпортФото: government.ru
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