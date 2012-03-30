1 апреля на Среднем Урале стартует 8-дневный сноубордический лагерь
30 марта 2012, 08:49Спорт
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1 апреля стартует знаменитый уральский сноубордический лагерь «Iglberg Free camp 2012».
Как сообщает сайт othersport.ru, на кировградский горнолыжный комплекс«Ежовая» приедут спортсмены из Екатеринбурга, Нижнего Тагила,Челябинска, Тюмени, Перми, Иркутска и других городов.
Сноубордисты пробудут на горнолыжном курорте «Ежовая » до 8 апреля.
Кировградскийгорнолыжный комплекс получил статус самого большого сноупарка на Урале.Несмотря на малое количество осадков зимой, шейперам удалось отстроитьнесколько серий трамплинов, джибовых секций и различных креативныхфигур.
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