Сегодня тагильские пауэрлифтеры-любители поборются в «Классике жима»

Как отмечает главная судья соревнований Алина Галимова, в этом году в турнире будут участвовать только любители, то есть тяжелоатлеты, которые после работы или учебы посещают тренажерный зал. Но при удачном стечении обстоятельств со следующего года турнир будет открыт и для профессионалов.

Все воспитанники спортивных школ Нижнего Тагила, которые считаются профессионалами, будут участвовать вне конкурса. Основное упражнение турнира – это жим лежа. Спортсмен, повторивший это упражнение максимальное число раз за две минуты, станет победителем в своей номинации. Кстати, номинаций в соревновании определено четыре: юноши до 18 и старше 18 лет, которые жмут по 50 килограммов, совершеннолетние мужчины, которые готовы поднимать вес в 100 килограммов и женщины, жим 25 кг, -- отмечает Алина Рафильевна.

Сегодняшний турнир организаторы посвятили памяти самого известного в Нижнем Тагиле специалиста по тяжелой атлетике, не раз прославившего город на международной арене в качестве спортсмена и тренера, зачинателя пауэрлифтинга в Дзержинском районе, заслуженного тренера России Николая Евгеньевича Пятницкого.

Главный приз соревнований – спортивное питание от партнера Турнира, тагильского магазина спортивных товаров «Форвард». Еще одним партнером пауэрлифтеров является завод «Тагильское пиво».