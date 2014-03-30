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Всероссийская универсиада по гигантскому слалому и Кубок губернатора - большие соревнования на горе Белая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Всероссийская универсиада по гигантскому слалому и Кубок губернатора - большие соревнования на горе Белая

30 марта 2014, 11:20СпортЕвгения
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