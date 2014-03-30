Всероссийская универсиада по гигантскому слалому и Кубок губернатора - большие соревнования на горе Белая

В субботу на открытие соревнований на горе Белая под Нижний Тагилом приехал губернатор Евгений Куйвашев.

Олимпийский год на Среднем Урале продолжается и сегодня мы станем свидетелями очень интересных соревнований. С 2014 года в Свердловской области горнолыжный спорт стал базовым видом, и мы сегодня закладываем прочный фундамент для его развития. И я уверен, что через несколько лет у нас здесь появятся свои олимпийские чемпионы из числа тех ребят, кто принимает участие в этих соревнованиях. От всей души поздравляю хочу пожелать всем спортсменам хороших стартов, а болельщикам хорошего отдыха на свежем воздухе передает слова Евгения Куйвашев «Областная газета».

Кубок губернатора Свердловской области по горным лыжам в этом году совпал с проведением третьей Всероссийской зимней универсиады по гигантскому слалому. Соревнования собрали более 200 спортсменов со всей России. Евгений Куйвашев поздравил победителей.

Как мы знаем, следующая Всемирная зимняя универсиада будет проходить в России, в Красноярске, и развитие студенческого спорта это одно из приоритетных направлений, которое мы поддерживаем. Для нас большая честь, что наш регион сегодня принимает эти престижные соревнования, мы сделали все, чтобы они прошли на самом высоком уровне. Безусловно, это послужит толчком к еще большей популяризации этого вида спорта. И мы ждем, чтобы как можно больше мальчишек и девчонок приходили заниматься подчеркнул губернатор.