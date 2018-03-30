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Маршрут велопробега «ПораНаВел-2018» утверждён в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Маршрут велопробега «ПораНаВел-2018» утверждён в Нижнем Тагиле

30 марта, 19:40Спорт
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