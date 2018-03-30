Маршрут велопробега «ПораНаВел-2018» утверждён в Нижнем Тагиле

Сбор пройдет с 10 часов утра на парковке за СКД «Современник». Участники с Вагонки отправляются в 9:20 от Ледового дворца. Колонна с ГГМ выезжает от ФОК «Президентский» в 9:35. В 12:30 будет дан общий старт. При регистрации необходимо иметь паспорт.