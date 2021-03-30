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Мартин Якубко: Черчесов – очень хороший специалист с сильной группой помощников

Бывший форвард «Амкара» Мартин Якубко выразил мнение, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов заслужил находиться у руля национальной команды.

Напомним, что 57-летний специалист приступил к работе в сборной в августе 2016 года. Под его руководством команда приняла участие в 51 матче, одержала 23 победы, десять раз сыграла вничью и потерпела 18 поражений.

«Его манера общения с футболистами и штабом не всем может нравиться, потому что он жесткий человек и тренер. Но это очень хороший специалист с сильной группой помощников. И у меня нет сомнений в том, что он достоин тренировать сборную России. Свой класс он подтверждал и тогда в Перми. У нас была команда уровня второй половины таблицы, но мы выступали очень хорошо и поднимались на шестое-седьмое место», – цитирует Якубко «Советский спорт», ссылаясь на «Матч ТВ».

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