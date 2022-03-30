Герои Олимпиады-2022 станут участниками Югорского лыжного марафона

Появление на спортивном празднике прославленных лыжников и биатлонистов с каждым годом привлекает все больше внимания россиян, неравнодушных к спорту. В 2022 году заявки на участие в забеге уже подали более трех тысяч человек, из которых более трети пробегут марафонскую дистанцию в 50 км. Примечательно, что регистрация на марафон еще не окончена, и все желающие могут записаться на участие в мероприятии до 7 апреля.