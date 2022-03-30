Герои Олимпиады-2022 станут участниками Югорского лыжного марафона

Герои Олимпиады-2022 станут участниками Югорского лыжного марафона
Герои Олимпиады-2022 станут участниками Югорского лыжного марафона
Сегодня, 22:25СпортФото: ugraloppet.ru
Гостями и участниками Югорского лыжного марафона — 2022, проходящего при поддержке банка «Открытие», станут призеры Олимпиад разных лет.

Как пишет sovsport.ru, уже стал известен список именитых спортсменов, которые посетят марафон. Это единственный за всю историю российского лыжного спорта четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов, а также победители Олимпийских игр прошлых лет — победитель VII Югорского лыжного марафона Евгений Дементьев, Михаил Иванов, Александр Легков, призеры Олимпиад Александр Завьялов и Иван Алыпов. Помимо этого, в мероприятии текущего года попытают свои силы и герои зимних Олимпийских игр в Пекине — олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов и взявший серебро на Олимпиаде Иван Якимушкин. Одной из главных фигур предстоящего соревнования станет трехкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Об участии в состязаниях ХМАО — Югры сообщили и титулованные биатлонисты, выступающие за сборную РФ — призер зимних Олимпийских игр — 2022 в эстафете Карим Халили, Даниил Серохвостов и Никита Поршнев.

Стоит ожидать, что знаменитые спортсмены будут не только соревноваться на лыжне, но и уделят время, чтобы пообщаться с другими участниками марафона, сфотографироваться с болельщиками. В шатре «Открытие», который каждый год становится украшением мероприятия, состоится автограф-сессия со звездами спорта.

Появление на спортивном празднике прославленных лыжников и биатлонистов с каждым годом привлекает все больше внимания россиян, неравнодушных к спорту. В 2022 году заявки на участие в забеге уже подали более трех тысяч человек, из которых более трети пробегут марафонскую дистанцию в 50 км. Примечательно, что регистрация на марафон еще не окончена, и все желающие могут записаться на участие в мероприятии до 7 апреля.

Управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов подчеркнул, что Югорский лыжный марафон привлекает поклонников спорта возможностью поучаствовать в состязании наравне со звездами мирового уровня, познакомиться и пообщаться с призерами Олимпиад. Он назвал это самой серьезной мотивацией как для лыжников-любителей, так и для тех спортсменов, кто делает первые успехи в своей профессиональной карьере.

Югорский лыжный марафон пройдет в ХМАО — Югре при поддержке местного правительства, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерации лыжных гонок ХМАО — Югры при участии банка-партнера «Открытие».

Информационными партнерами мероприятия являются: Metaratings.ru, окружная телерадиокомпания «Югра», информационно-аналитический портал siapress.ru. Генеральным партнером выступает РИА Новости Спорт, а официальными партнерами — федеральный медиахолдинг 1MI и Издательский дом «Советский спорт».

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