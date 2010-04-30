Энергетики Нижнетагильских электрических сетей провели турнир по минифутболу
30 апреля 2010, 13:13СпортArtem
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Соревнования были посвящены 65-тилетнему юбилею Победы.
На турнир собрались игроки пяти футбольных команд – энергетики Верхнетуринского, Нижнетуринского, Верхнесалдинского, Кировградского районов электросетей и коллектива рембазы НТЭС. Лидером соревнований после трех матчей стала команда невьянских энергетиков. Второе место завоевали спортсмены рембазы, а «бронзу» – команда Верхнесалдинского района электросетей, сообщает пресс-служба НТЭС МРСК Урала
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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