Энергетики Нижнетагильских электрических сетей провели турнир по минифутболу

На турнир собрались игроки пяти футбольных команд – энергетики Верхнетуринского, Нижнетуринского, Верхнесалдинского, Кировградского районов электросетей и коллектива рембазы НТЭС. Лидером соревнований после трех матчей стала команда невьянских энергетиков. Второе место завоевали спортсмены рембазы, а «бронзу» – команда Верхнесалдинского района электросетей, сообщает пресс-служба НТЭС МРСК Урала