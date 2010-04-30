Тагильские скалолазы поборются за «Приз Черепановых»

С 7 по 11 мая на скалодроме ГДТЮ в споре за 16 комплектов наград в "скорости" и "трудности" примут участие свыше 400 спортсменов со всей России. 100 из них будут представлять Нижний Тагил. Всем скалолазам - от 10 до 19 лет. Результаты соревнований будут учитываться при отборе в молодежную сборную России для поездки на сентябрьское первенство мира в Эдинбург. Нижний Тагил третий год подряд будет принимать всероссийские юношеские соревнования. Тагильские спортсмены должны показать хороший результат, считают в управлении по физкультуре, спорту и туризму. Среди скалолазов города есть несколько очень сильных спортсменов, к примеру, Богдан Посьмашный, у которого есть все шансы на победу