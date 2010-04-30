Юные хоккеисты «Спутника» сразятся с командой «Салават Юлаев»
30 апреля 2010, 13:10СпортArtem
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С третьего по седьмое мая в ледовом дворце спорта пройдет 11-й традиционный турнир по хоккею, посвященный Дню Победы.
В соревнованиях участвуют команды мальчиков 2001 года родения. Кроме тагильчан в турнире примут участие еще пять команд: «Салават Юлаев» из Уфы, пермский «Молот», «Газовик» из Тюмени и две челябинские команды «Сигнал» и «Мечел». Первую встречу «Спутник» проведет третьего мая с «Сигналом. А шестого мая тагильчанам предстоит встретиться с грозными хоккеистами «Салавата Юлаева.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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