Юные хоккеисты «Спутника» сразятся с командой «Салават Юлаев»

В соревнованиях участвуют команды мальчиков 2001 года родения. Кроме тагильчан в турнире примут участие еще пять команд: «Салават Юлаев» из Уфы, пермский «Молот», «Газовик» из Тюмени и две челябинские команды «Сигнал» и «Мечел». Первую встречу «Спутник» проведет третьего мая с «Сигналом. А шестого мая тагильчанам предстоит встретиться с грозными хоккеистами «Салавата Юлаева.