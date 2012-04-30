ХК «Спутник» вступил в Первенство МХЛ
30 апреля 2012, 11:15СпортАлександра Логинова
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27 апреля ХК «Спутник» и еще 5 клубов вступили в Первенство МХЛ, об этом сообщает сайт Лиги.
Общее собрание приняло в партнерство ХК «Дмитров» (Дмитров), ХК «Зауралье» (Курган), ХК «Рязань» (Рязань), ХК «Буран» (Воронеж), ХК «Белгород» (Белгород).
Все эти команды будут играть в Первенстве МХЛ.
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