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ХК «Спутник» вступил в Первенство МХЛ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ХК «Спутник» вступил в Первенство МХЛ

30 апреля 2012, 11:15СпортАлександра Логинова
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