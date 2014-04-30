Крупные соревнования для гимнасток пройдут в Нижнем Тагиле

Так, с 30 апреля по 2 мая пройдет межрегиональный турнир по художественной гимнастике «Мисс Весна». Претенденты на победу соберутся в Городском Дворце Детского и Юношеского Творчества по адресу ул. Красногвардейская, 15. Торжественное открытие соревнований уже сегодня в 17:00.

А с 3 по 5 мая пройдут XXXII Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на «Кубок Победы». Место проведения - МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 по адресу ул. Газетная, 109а. Торжественное открытие назначено на 3 мая в 17:00.

Соревнования по художественной и спортивной гимнастике всегда зрелищные и захватывающие, тагильчане с удовольствием приходят посмотреть выступления спортсменок. TagilCity.ru желает нашим гимнасткам только победы!