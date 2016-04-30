Юные спасатели Нижнего Тагила соревновались на Красном Камне (ФОТО)
Соревнования «Юный спасатель 2016» прошли в Нижнем Тагиле среди школьных команд. На Красном камне, на горе Шихан, учащиеся школ продемонстрировали свои навыки спасателей и умение оказывать первую помощь.
На горе Шихан собрались 18 команд от школ Нижнего Тагила. После построения и напутственных слов ребята приступили к соревнованиям. Участники команд показали себя в преодолении дистанций двух принципиально разных типов. После того как команда преодолевала дистанцию «Природная», ей нужно было пройти дистанцию «Техногенная».
За безопасностью на соревновании следили спасатели «Центра защиты населения и территории города Нижний Тагил».
В конечном итоге лучшей в младшей возрастной группе оказалась команда школы №90. Первое место в старшей группе заняли учащиеся гимназии №18. Всем отличившимся вручили кубки, медали и дипломы. Ребятам пожелали успехов в совершенствовании спортивных и практических навыков по основам безопасности жизнедеятельности.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru