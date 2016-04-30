Юные спасатели Нижнего Тагила соревновались на Красном Камне (ФОТО)

На горе Шихан собрались 18 команд от школ Нижнего Тагила. После построения и напутственных слов ребята приступили к соревнованиям. Участники команд показали себя в преодолении дистанций двух принципиально разных типов. После того как команда преодолевала дистанцию «Природная», ей нужно было пройти дистанцию «Техногенная».