Награждение победителей турнира среди сотрудников силовых структур состоялось в Нижнем Тагиле (ФОТО)
30 апреля 2017, 12:00Спорт
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29 апреля в Нижнем Тагиле состоялось подведение итогов Всероссийского турнира среди сотрудников силовых структур по комплексному единоборству на Кубок Полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО.
Сюжеты: Нижний Тагил
В командном зачете кубок получила команда ГУ МВД по Свердловской области. Второе место завоевали сотрудники УФССП Свердловской области. Третье – команда Федерации комплексных единоборств.
Как сообщается на официальном сайте администрации города, в награждении принял участие Сергей Носов. Турнир был посвящен победе в Великой Отечественной войне. В нем участвовали 87 спортсменов силовых структур со всего Урала.
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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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