Кубок чемпионата мира по футболу прибудет в Екатеринбург в начале мая

Любой житель Екатеринбурга сможет не просто увидеть кубок чемпионата мира по футболу, но и сфотографироваться с ним.

До столицы Свердловской области трофей побывает во Владивостоке и Новосибирске. 8 мая на площади перед Дворцом молодёжи произойдет торжественная встреча кубка. Планируется, что его разместят на Плотинке, в центре Екатеринбурга.

Как сообщает Ura.ru, трофей пробудет в городе с 8 по 12 мая, большая часть связанных с ним мероприятий пройдет в период с 10 по 12 число. Затем кубок отправится в путешествие по России – Самара, Казань, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.