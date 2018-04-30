Кубок чемпионата мира по футболу прибудет в Екатеринбург в начале мая
30 апреля, 09:35Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жители Екатеринбурга увидят кубок чемпионата мира по футболу раньше других. Чуть больше, чем через неделю спортивный трофей будет доставлен в столицу Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Любой житель Екатеринбурга сможет не просто увидеть кубок чемпионата мира по футболу, но и сфотографироваться с ним.
До столицы Свердловской области трофей побывает во Владивостоке и Новосибирске. 8 мая на площади перед Дворцом молодёжи произойдет торжественная встреча кубка. Планируется, что его разместят на Плотинке, в центре Екатеринбурга.
Как сообщает Ura.ru, трофей пробудет в городе с 8 по 12 мая, большая часть связанных с ним мероприятий пройдет в период с 10 по 12 число. Затем кубок отправится в путешествие по России – Самара, Казань, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей