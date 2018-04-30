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Тагильский «Спутник» победил на областной эстафете «Весна Победы» в Екатеринбурге
Сюжеты:
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Тагильский «Спутник» победил на областной эстафете «Весна Победы» в Екатеринбурге

30 апреля, 13:00Спорт
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