Тагильский «Спутник» победил на областной эстафете «Весна Победы» в Екатеринбурге
30 апреля, 13:00Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
29 апреля в Екатеринбурге прошла областная легкоатлетическая эстафета «Весна Победы», которая проводилась еще до Великой Отечественной войны. Сборная тагильского спортивного клуба «Спутник» одержала победу в беге.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Эстафета приурочена к 73-й годовщине Победы. Однако впервые эстафета была проведена еще до Великой Отечественной войны - в 1937 году, и проходила даже в военные годы.
Согласно информации пресс-службы администрации Екатеринбурга, в соревновании приняли участие 265 команд. Из них 239 – из Екатеринбурга. Открыли эстафету велосипедисты. После них в соревнование вступили легкоатлеты. Команды были разделены на 4 группы. В забеге наиболее сильных команд победу одержала сборная спортивного клуба «Спутник» из Нижнего Тагила, сообщает газета «Тагильский рабочий».
.
© TagilCity.ru
Свердловская областьспортпраздниксоревнованиякультураВОвВеликая отечественная войнапобедаэстафетаСпутникдень Победы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей