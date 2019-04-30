В Нижнем Тагиле дети с ОВЗ впервые стартуют в благотворительном забеге
26 мая в благотворительном забеге в Нижнем Тагиле примут участие 50 детей с ОВЗ, сообщает пресс-служба ЕВРАЗ.
Пятый благотворительный забег ЕВРАЗа «Дай пять!» пройдет на площади у КДК «Современник» и станет частью городского спортивного праздника. В забеге примут участие 1 200 спортсменов. 400 детей пробегут расстояние в 1 километр. 800 взрослых преодолеют дистанцию в 5 километров. Также в спортивном состязании впервые примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья из нижнетагильской начальной школы-детского сада № 105 и коррекционной школы Качканара. Сумма благотворительных взносов будет удвоена.
Регистрация для детей проходила бесплатно. Взрослым, пожелавшим стать участниками благотворительного мероприятия, предстояло оплатить взнос в 100 рублей. В подарок участники забега получат футболки с символикой соревнования и эксклюзивные медали.
Все собранные средства пойдут на приобретение спортивного оборудования для нижнетагильской начальной школы-детского сада № 105 и качканарской коррекционной школы.
Также 26 мая для гостей праздника будут работать анимационные площадки, пройдут показательные выступления, мастер-классы спортсменов и артистов, спортивные турниры и мини-соревнования. Все площадки откроются в 9:00.
Помимо Нижнего Тагила, благотворительные забеги «Дай пять!» пройдут в Новокузнецке и Москве.