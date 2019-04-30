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В Нижнем Тагиле дети с ОВЗ впервые стартуют в благотворительном забеге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле дети с ОВЗ впервые стартуют в благотворительном забеге

Сегодня, 16:51СпортФото: Медиахолдинг 1Mi
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