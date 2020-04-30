В Германии минтруда одобрило план Немецкой футбольной лиги возобновить сезон

В министерстве труда и социальных вопросов ФРГ заявили, что план возобновления футбольного сезона соответствует нормам по охране труда. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на информацию, опубликованную в немецкой прессе.

Минтруда отправило официальное письмо в МВД, министерство здравоохранения и в ведомство по делам канцлера. Цитаты опубликовала телерадиокомпания Deutsche Welle:

«При полном выполнении этой концепции возможно в значительной мере обеспечить соблюдение норм охраны труда игроков, тренеров и вспомогательного персонала».

Руководители немецкого футбола теперь надеются получить разрешение федерального правительства провести матчи оставшихся 9 туров чемпионата Германии без зрителей. В организации игр собираются задействовать не более 240 человек, включая игроков, тренеров и судей.