Победителями первенства Свердловской области стали велосипедисты из Нижнего Тагила

Победителями первенства Свердловской области стали велосипедисты из Нижнего Тагила
Победителями первенства Свердловской области стали велосипедисты из Нижнего Тагила
Вчера, 23:19СпортФото: 1mediainvest.ru
Воспитанники тагильской спортивной школы № 4 стали победителями и призерами первенства Свердловской области по велоспорту на шоссе.

В Первоуральске прошло первенство Свердловской области по велоспорту на шоссе. Воспитанники тагильской школы принимали участие среди юношей от 13 до 16 лет, сообщает «Тагильский рабочий».

Золотые медали завоевали Богдан Нагорнов — среди юношей 13-14 лет и Евгений Санников — среди юношей 15-16 лет. Серебряную медаль завоевать удалось Ивану Серебринникову. Все спортсмены являются воспитанниками Антона Поспелова и Александра Марченко.

Напомним, с 15 по 19 апреля проходило первенство России по виду спорта «спорт ЛИН» в дисциплине дзюдо, на котором тагильские спортсмены завоевали награды.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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