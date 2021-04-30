Победителями первенства Свердловской области стали велосипедисты из Нижнего Тагила

Воспитанники тагильской спортивной школы № 4 стали победителями и призерами первенства Свердловской области по велоспорту на шоссе.

В Первоуральске прошло первенство Свердловской области по велоспорту на шоссе. Воспитанники тагильской школы принимали участие среди юношей от 13 до 16 лет, сообщает «Тагильский рабочий». Золотые медали завоевали Богдан Нагорнов — среди юношей 13-14 лет и Евгений Санников — среди юношей 15-16 лет. Серебряную медаль завоевать удалось Ивану Серебринникову. Все спортсмены являются воспитанниками Антона Поспелова и Александра Марченко. Напомним, с 15 по 19 апреля проходило первенство России по виду спорта «спорт ЛИН» в дисциплине дзюдо, на котором тагильские спортсмены завоевали награды. Юные тагильские дзюдоисты завоевали награды на первенстве России

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