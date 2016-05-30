Тагильчанин занял первое место на Кубке Сибири по воркауту (ФОТО)
30 мая 2016, 12:10СпортДенис Таратонов
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В минувшую субботу в Новокузнецке прошли соревнования по воркауту. Тагильские спортсмены не только приняли в них участие, но и вошли в пятерку лучших участников соревнования.
Сюжеты: Нижний Тагил
На Кубок Сибири по воркауту съехались команды спортсменов из Бийска, Междуреченска, Новосибирска и других городов России. Чтобы принять в них участие, атлетам из Нижнего Тагила пришлось проехать порядка 2 тысяч километров. Сами соревнования проводились по олимпийской системе — участники с наихудшим результатом выбывали.
Золотым призером соревнования стал тагильчанин Никита Вяткин. Другой тагильчанин, Григорий Павлов, занял пятое место.
В начале мая спортсмены тагильского объединения «Street Workout» взяли 5 медалей на фестивале экстремальных видов спорта.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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