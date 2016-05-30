Тагильчанин занял первое место на Кубке Сибири по воркауту (ФОТО)

На Кубок Сибири по воркауту съехались команды спортсменов из Бийска, Междуреченска, Новосибирска и других городов России. Чтобы принять в них участие, атлетам из Нижнего Тагила пришлось проехать порядка 2 тысяч километров. Сами соревнования проводились по олимпийской системе — участники с наихудшим результатом выбывали.