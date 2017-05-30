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Более 1 200 сотрудников нижнетагильской корпорации УВЗ приняли участие в эстафете на призы газеты «Машиностроитель» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 1 200 сотрудников нижнетагильской корпорации УВЗ приняли участие в эстафете на призы газеты «Машиностроитель» (ФОТО)

30 мая 2017, 12:15Спорт
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