Тагильчане заняли четыре призовых места на областном турнире по воркауту (ВИДЕО)

28 мая в Нижнем Тагиле прошёл ежегодный областной турнир по уличной атлетике «Тагильский характер». Соревнования ознаменовали открытие летнего сезона тренировок и собрали более 30 спортсменов из городов Свердловской области.

Участники состязались в номинациях «Мужской индивидуальный фристайл», «Базовое троеборье» в разных возрастных категориях и базовом комплексе «Новичок» среди юношей и девушек.

По итогам турнира нижнетагильские спортсмены Шахруз Шодикулов, Дмитрий Рахов, Максим Фёдоров и Тамара Лобанова завоевали четыре призовых места из пяти, сообщает «Тагил-ТВ».

Видео: «Тагил-ТВ»