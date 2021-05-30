Тагильчане стали победителями Чемпионата и Первенства области по спорту ЛИН

Велогонка, в которой приняли участие воспитанники МБУ «САШ» имени М.Лысовой разных возрастов, проходила в Нижнем Тагиле 22–23 мая.
По результатам соревнований в индивидуальной гонке на время в Чемпионате Свердловской области золотым призером стал Сергей Гуляев. Второе место завоевал Алексей Лукиянов, а третье место Семен Булдаков.
Также Сергей Гуляев стал чемпионом области в групповой гонке. Бронзовую награду получил Семен Булдаков.
Среди девушек золотую медаль в индивидуальной и групповой гонках завоевала Елизавета Рыжова, а серебро досталось Карине Билоус.
В индивидуальной и групповой гонках среди юношей лучшим стал Иван Рыжов, второе место — у Руслана Билоус, а третье — у Дмитрия Кудряшова. Также Руслан Билоус стал бронзовым призером в групповой гонке, сообщает МБУ «САШ» имени М.Лысовой на своей странице в группе «Вконтакте».
Напомним, спортсмены из Нижнего Тагила стали победителями чемпионата и первенства России по велоспорту-шоссе среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Соревнования проходили на горе Долгой.