Тагильчане стали победителями Чемпионата и Первенства области по спорту ЛИН

10 спортсменов МБУ «САШ» имени М.Лысовой приняли участие и стали победителями и призерами в Чемпионате и Первенстве Свердловской области по спорту ЛИН в дисциплине велоспорт-шоссе.

Велогонка, в которой приняли участие воспитанники МБУ «САШ» имени М.Лысовой разных возрастов, проходила в Нижнем Тагиле 22–23 мая. По результатам соревнований в индивидуальной гонке на время в Чемпионате Свердловской области золотым призером стал Сергей Гуляев. Второе место завоевал Алексей Лукиянов, а третье место Семен Булдаков. Также Сергей Гуляев стал чемпионом области в групповой гонке. Бронзовую награду получил Семен Булдаков. Среди девушек золотую медаль в индивидуальной и групповой гонках завоевала Елизавета Рыжова, а серебро досталось Карине Билоус. В индивидуальной и групповой гонках среди юношей лучшим стал Иван Рыжов, второе место — у Руслана Билоус, а третье — у Дмитрия Кудряшова. Также Руслан Билоус стал бронзовым призером в групповой гонке, сообщает МБУ «САШ» имени М.Лысовой на своей странице в группе «Вконтакте». Напомним, спортсмены из Нижнего Тагила стали победителями чемпионата и первенства России по велоспорту-шоссе среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Соревнования проходили на горе Долгой. Тагильские велосипедисты стали победителями чемпионата и первенства России

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