Юные тагильские хоккеисты одолели второго соперника в суперфинале «Золотой шайбы»

Юные тагильские хоккеисты одолели второго соперника в суперфинале «Золотой шайбы»
Юные тагильские хоккеисты одолели второго соперника в суперфинале «Золотой шайбы»
Сегодня, 21:31СпортФото: 1mediainvest.ru
На суперфинале всероссийских соревнований юных хоккеистов 2010–2011 годов рождения «Золотая шайба», которые проходят в Перми, спортсмены из Нижнего Тагила одолели второго соперника.

В первом матче группового этапа команда «Мечта» Дома детского творчества Ленинского района победила «Черномора» из Краснодарского края со счетом 3:2, сообщает «Тагильский рабочий».

30 мая тагильчане одержали победу над сверстниками из «Дельфина», которые представляли город Находка Приморского края. Счет — 4:1.

31 мая команда выступит против «Спутника» из Новочебоксарска Чувашской республики. На данный момент клуб из Нижнего Тагила возглавляет турнирную таблицу в своей группе.

Напомним, спортсмены из Нижнего Тагила стали победителями чемпионата и первенства России по велоспорту-шоссе среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Соревнования проходили на горе Долгой.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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