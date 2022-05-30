Кержаков анонсировал свой уход из «Нижнего Новгорода»

Кержаков анонсировал свой уход из «Нижнего Новгорода»

Кержаков анонсировал свой уход из «Нижнего Новгорода»

Сегодня, 00:30
Спорт
Фото: pixabay.com
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков покинет команду в связи с истечением срока контракта.

По словам специалиста, в руководстве клуба не изъявили желания продлить с ним трудовое соглашение. Стороны обсуждали эту тему, но до конкретики так и не дошло.

«У меня контракт заканчивается через два дня. Как-то поверхностно обсуждали, но не более», — приводит слова Кержакова «Советский спорт» со ссылкой на «Спорт день за днем».

Напомним, экс-форвард «Зенита» возглавил нижегородцев перед стартом минувшей кампании. При нем команда заняла 11-е место и сохранила прописку в Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что новым наставником «Нижнего Новгорода» станет Михаил Галактионов, тренирующий молодежную сборную России.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы