Кержаков анонсировал свой уход из «Нижнего Новгорода»

По словам специалиста, в руководстве клуба не изъявили желания продлить с ним трудовое соглашение. Стороны обсуждали эту тему, но до конкретики так и не дошло.
«У меня контракт заканчивается через два дня. Как-то поверхностно обсуждали, но не более», — приводит слова Кержакова «Советский спорт» со ссылкой на «Спорт день за днем».
Напомним, экс-форвард «Зенита» возглавил нижегородцев перед стартом минувшей кампании. При нем команда заняла 11-е место и сохранила прописку в Премьер-лиге.
Ранее сообщалось, что новым наставником «Нижнего Новгорода» станет Михаил Галактионов, тренирующий молодежную сборную России.