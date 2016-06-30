Курсанты из Нижнего Тагила помогли организовать фестиваль ГТО (ФОТО)

Фестиваль прошел недалеко от Нижнего Тагила на аэродроме «Быньговский» с 24 по 26 июня. На протяжении этих дней участники, которые собрались из разных областей России, сдавали нормы ГТО, а также участвовали в соревнованиях объединенных общей тематикой выживания в различных условиях.

Тагильчанам было поручено организовать этап ГТО со стрельбой из пневматической винтовки:

Мы организовывали стрельбы. Всего на соревнования съехались более 200 человек. Было около 46 команд. В стрельбах участвовали 55 человек. Они подходили, записывались. После стрельбы их очки записывались и передавались на судейство в штаб рассказал руководитель патриотического клуба Дмитрий Сидлецкий журналисту TagilCity.ru.

Свою задачу курсанты полностью выполнили. Этот этап ГТО был проведен без каких-либо нареканий.

Помимо этого, во время открытия мероприятия Дмитрий Сидлецкий исполнил несколько песен на военную тематику, а курсанты клуба провели показательные выступления:

Продемонстрировали умение владеть холодным и огнестрельным оружием — автоматами и пистолетами. Показали элементы рукопашного боя продолжил рассказ Дмитрий.

В ходе соревнований спортсмены-парашютисты проводили показательные прыжки. Как рассказал Дмитрий, им тоже предложили сделать прыжки с парашютом, но ему бы хотелось включить их в более углубленную программу.

Провести неделю в спецназе, а потом неделю на аэродроме, где в конце курсанты сделали бы по прыжку. Думаю, мы организуем это в августе.

Не были забыты 32 медали, которые курсанты клуба привезли со сборов «СОЮЗ-2016 — Наследники Победы». Из рук генерал-майора Аркадия Воробкало тагильские курсанты получили дипломы и грамоты.