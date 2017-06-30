Около 100 сотрудников ГИБДД Среднего Урала приехали в Екатеринбург для участия в «Гонке героев» (ФОТО, ВИДЕО)
В честь празднования Дня ГАИ свою «Гонку героев» организовали в уральской столице сотрудники ГИБДД.
В Екатеринбурге для полицейских Госавтоинспекции была организована полоса препятствий, которая прошла в рамках празднования Дня ГАИ.
Обычно в честь этого праздника проводятся соревнования по разным видам спорта, конкурсы профессионального мастерства и турниры по стрельбе. На этот раз организаторы провели «Гонку героев», в которой приняли участие около 100 полицейских из различных подразделений ГИБДД Свердловской области.
Они продемонстрировали свою выносливость и силу во время прохождения полосы препятствий, в которую вошли бег, стрельба из ПМ по мишеням, различные силовые упражнения.
Спортивное мероприятие прошло на базе учебного полигона ОМОН в Екатеринбурге. Принимали участие в «Гонке героев» и представительницы слабого пола, которые служат в ГАИ, сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД Свердловской области.
Фото, видео: УГИБДД Свердловской области
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