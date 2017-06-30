Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Около 100 сотрудников ГИБДД Среднего Урала приехали в Екатеринбург для участия в «Гонке героев» (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Около 100 сотрудников ГИБДД Среднего Урала приехали в Екатеринбург для участия в «Гонке героев» (ФОТО, ВИДЕО)

30 июня 2017, 13:35Спорт
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?