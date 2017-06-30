Процесс установки ветрозащиты полным ходом идёт на трамплинах в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На объекте трудится фирма «Стройтиера» из Екатеринбурга. Так, по словам директора трамплинного комплекса Якова Миленького, больше половины из 19-ти фундаментов под опору для ветрозащиты были залиты. В период с 25 июля по 5 августа на территорию комплекса прибудет большой кран для монтажа опор. Необходимые атрибуты были заказаны – сеть, тали, передает Правда УрФО.

В начале октября в Нижнем Тагиле состоится конгресс FIS, вероятно, с участием минспорта региона Леонида Рапопорта. Кроме того, в сентябре в Пермском крае пройдет Гран-при, куда прибудут технические делегаты. По мнению Якова Миленького, делегаты могут заехать и в Нижний Тагил для того, чтобы убедиться в готовности объекта.

Можно сделать вывод, что проведению мужского Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина ничего не угрожает. Он, напомним, запланирован на 2-3 декабря нынешнего года.