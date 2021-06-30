Кубок Гагарина приехал в Нижний Тагил

Во дворце ледового спорта по Ленинградскому проспекту 30 июня на всеобщее обозрение будет выставлен главный трофей континентальной хоккейной лиги — кубок Гагарина, сообщает ИА «Все новости».
Товарищеский матч между командами ветеранов «Спутника» и клубом «Огнеборец» состоится в этот же день в 17.00. После матча в 18.30 можно будет сфотографироваться с хоккейным трофеем и поучаствовать в автограф-сессии.
Напомним, 20-летний Павел Дорофеев из Нижнего Тагила заключил контракт с командой НХЛ «Вегас Голден Найтс». По контракту тагильчанин станет членом «Хендерсон Сильвер Найтс» (резервной команды «Вегас Голден Найтс») и будет играть в Американской хоккейной лиге.