Кубок Гагарина приехал в Нижний Тагил

Кубок Гагарина приехал в Нижний Тагил
Кубок Гагарина приехал в Нижний Тагил
Сегодня, 15:39СпортФото: 1mediainvest.ru
Кубок Гагарина привез в Нижний Тагил воспитанник спортшколы «Спутник» Семен Чистяков, выступающий за ХК «Авангард».

Во дворце ледового спорта по Ленинградскому проспекту 30 июня на всеобщее обозрение будет выставлен главный трофей континентальной хоккейной лиги — кубок Гагарина, сообщает ИА «Все новости».

Товарищеский матч между командами ветеранов «Спутника» и клубом «Огнеборец» состоится в этот же день в 17.00. После матча в 18.30 можно будет сфотографироваться с хоккейным трофеем и поучаствовать в автограф-сессии.

Напомним, 20-летний Павел Дорофеев из Нижнего Тагила заключил контракт с командой НХЛ «Вегас Голден Найтс». По контракту тагильчанин станет членом «Хендерсон Сильвер Найтс» (резервной команды «Вегас Голден Найтс») и будет играть в Американской хоккейной лиге.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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