Тагильский школьник попал в Книгу рекордов России за вис на руках на перекладине

Рекордсменом стал 11-летний спортсмен Никита Ванеев из Нижнего Тагила. 2 минуты 31 секунду сумел юный тагильчанин без отрыва пальцев от перекладины удержать вис на двух руках.

Достижение Никиты Ванеева зарегистрировано в Книге рекордов России, сообщает его тренер Фанис Хайруллин на личной странице Вконтакте. Юный тагильчанин занимается в объединении уличной атлетики «Стойкие» порядка трех лет. Видео: Фанис Хайруллин страница ВКонтакте Уличная атлетика меня привлекла тем, что позволяет развивать свои силы. Рекорд Фаниса за вис на перекладине в горизонтальном положении на средних пальцах вдохновил меня на достижение своего рекорда в висе без отрыва пальцев от перекладины,делится впечатлениями рекордсмен Никита Ванеев. С первого раза попасть в рекордсмены согласно регламента экспертов Книги рекордов России не получилось. Такое упражнение юный спортсмен выполнял с перехватом рук, что недопустимо для фиксирования рекорда. Пришлось переучиваться и за две недели с 55 секунд виса на двух руках без отрыва пальцев от перекладины Никита дошел до 2,5 минут, прокомментировал тренер Фанис Хайруллин. Напомним, Фанис Хайруллин попал в Книгу рекордов России за вис на перекладине в горизонтальном положении на средних пальцах. Он сумел в таком положении продержаться полминуты. Достижение было официально подтверждено экспертами Книги рекордов России. В Книгу рекордов России попал атлет из Нижнего Тагила

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