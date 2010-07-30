Более полсотни участников ждут на соревнованиях по мини-даунхиллу на Голом камне

Ожидается, что в них примут участие более 50-ти спортсменов из разных городов Среднего Урала, атакже Перми, Челябинска и Тюмени. Соревнования на Голом камне проходят ужетретий раз. Трассу для них построили пятеро организаторов –велосипедисты-экстримали из Нижнего Тагила. Её длина – 550 метров, перепад высоты 150 метров. Дистанциянасчитывает порядка 20 препятствий, рассказал Андрей Глен, один из командыорганизаторов.