Сильнейшие спортсмены России и стран ближнего зарубежья соберутся на Урале

Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе вице-мэраЕкатеринбурга Виктора Контеева, ожидается, что на Чемпионат России-2010съедутся более 250 спортсменов из 50 регионов России, а также участникииз США, Великобритании, Германии, Франции, Чехии, Польши. Организаторычемпионата уверены, что мероприятие такого уровня будет способствоватьпопуляризации здорового образа жизни, привлечению свердловчан к занятиямфизкультурой и спортом.