Сильнейшие спортсмены России и стран ближнего зарубежья соберутся на Урале
30 июля 2010, 18:10СпортIrinaKoshp
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Екатеринбурге впервые пройдет XXII Открытый чемпионат России, а так же IX Чемпионат Восточной Европы, по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу, на который в конце октября съедутся сильнейшие спортсмены России и стран ближнего зарубежья.
Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе вице-мэраЕкатеринбурга Виктора Контеева, ожидается, что на Чемпионат России-2010съедутся более 250 спортсменов из 50 регионов России, а также участникииз США, Великобритании, Германии, Франции, Чехии, Польши. Организаторычемпионата уверены, что мероприятие такого уровня будет способствоватьпопуляризации здорового образа жизни, привлечению свердловчан к занятиямфизкультурой и спортом.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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