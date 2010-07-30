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Сильнейшие спортсмены России и стран ближнего зарубежья соберутся на Урале
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сильнейшие спортсмены России и стран ближнего зарубежья соберутся на Урале

30 июля 2010, 18:10СпортIrinaKoshp
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